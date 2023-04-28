Кожаные шорты Фредди Меркьюри продали на аукционе за $18 тысяч

Торги были организованы британским аукционным домом Omega Auctions. В проданных шортах Меркьюри выступал на концерте в Бирмингеме в 1980 году.

Также за 4 тыс. фунтов ($5 тыс.) был продан постер с выступления Queen на рождественском балу в Университете Ливерпуля 8 декабря 1974 года.

Ранее группа Queen выпустила считавшуюся утерянной песню с Фредди Меркьюри, сообщает «Радиоточка НСН».

