Кожаные шорты Фредди Меркьюри продали на аукционе за $18 тысяч
28 апреля 202301:17
Кожаные шорты музыканта британской рок-группы Queen Фредди Меркьюри продали на аукционе за £14,5 тыс. ($18,1 тыс.), сообщает телеканал Sky News.
Торги были организованы британским аукционным домом Omega Auctions. В проданных шортах Меркьюри выступал на концерте в Бирмингеме в 1980 году.
Также за 4 тыс. фунтов ($5 тыс.) был продан постер с выступления Queen на рождественском балу в Университете Ливерпуля 8 декабря 1974 года.
Ранее группа Queen выпустила считавшуюся утерянной песню с Фредди Меркьюри, сообщает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru