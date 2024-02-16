«Шнуров, Жуков и канал»: Пригожин уверен в успехе новой «Фабрики звезд»
Жизнь требует новые имена, а ТНТ является лучшей, чем Муз-ТВ, площадкой для раскрутки артистов, сказал в эфире НСН Иосиф Пригожин.
Перезапуск «Фабрики звезд» будет успешным из-за фигур наставников и возможностей телеканала ТНТ, заявил в интервью НСН музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.
Ранее стало известно, что ТНТ планирует перезапустить «Фабрику звезд». При этом финалист этого шоу Дмитрий Бикбаев рассказал телеведущей Яне Чуриковой, что проект делался по сценарию, а его драматургия якобы создавалась искусственно.
«Я абсолютно уверен в успехе этого проекта. Жизнь требует новые имена, а ТНТ это серьезный канал, открывающий возможности огромному количеству артистов. Это хорошая площадка, чтобы показать себя. Это хорошая история с точки зрения популяризации исполнителя, он будет в эфире и в поле зрения в течение двух или трех месяцев. Уже известно, что наставниками будут Сергей Шнуров и Сергей Жуков, ведущей будет Регина Тодоренко. Это говорит о том, что проект уже обречен на успех. Сочетание этих фигур должно привлечь к нему особый интерес», - сказал Пригожин.
Он объяснил, почему «Фабрику» не удалось перезапустить на Муз-ТВ, отметив, что даже тот проект открыл певца и продюсера Эльмана.
«При всем моем уважении к Муз-ТВ, для такого формата это маленький канал. При этом он тоже был успешным, там были хорошие цифры и хорошие люди. Там был Эльман (певец и основатель лейбла RAAVA Music Эльман Зейналов – прим. НСН), у которого появилось огромное количество звезд. У RAAVA Music был Jony, там были хорошие результаты, Эльман этим шансом воспользовался прекрасно», - заключил собеседник НСН.
По данным СМИ, сын директора телеканала ТНТ Тины Канделаки Леонтий прошел предварительный кастинг в «Новую Фабрику звезд», отмечает «Радиоточка НСН».
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