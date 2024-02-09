Сергей Шнуров стал вторым наставником на «Новой Фабрике звезд»

В пресс-службе телеканала ТНТ, который запустит новое шоу вместе с компанией «ВайтМедиа», отметили, что Шнуров «не только успешный музыкант, но и продюсер».

«У Сергея Шнурова уже был опыт наставничества в музыкальном шоу. Теперь же он станет одним из тех, кто будет делать настоящих звёзд из талантливых молодых ребят на ТНТ», — отметили организаторы проекта.

Ранее стали известно, что наставником участников «Новой Фабрики звезд» стал солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



