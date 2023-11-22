Шнурова обязали выплатить компенсацию за использование чужого фото в клипе

Речь идёт об иске известного фотографа Александра Попова, который обратился в суд, указав на незаконное использование своей фотографии самолёта «Сухой Суперджет 100» в клипе коллектива на песню «Наша экономика».

Истец требовал взыскать со Шнурова 1,4 млн рублей - за нарушение авторских прав и причинение морального вреда. Представители музыканта назвали претензии фотографа чрезмерными и основанными исключительно на личности» ответчика.

В итоге со Шнурова взыскали 60 тысяч рублей. Попов решил обжаловать это решение, однако суд отклонил его апелляцию.

Ранее Замоскворецкий суд Москвы принял к производству иск рэп-исполнителя Егора Крида (Егор Булаткин) к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной, который относится к категории «о защите чести, достоинства и деловой репутации», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

