Шнурова обязали выплатить компенсацию за использование чужого фото в клипе
Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение нижестоящей инстанции, которая взыскала лидера группы группы «Ленинград» Сергея Шнурова 60 тысяч рублей компенсации за нарушение авторских прав, сообщает РИА Новости.
Речь идёт об иске известного фотографа Александра Попова, который обратился в суд, указав на незаконное использование своей фотографии самолёта «Сухой Суперджет 100» в клипе коллектива на песню «Наша экономика».
Истец требовал взыскать со Шнурова 1,4 млн рублей - за нарушение авторских прав и причинение морального вреда. Представители музыканта назвали претензии фотографа чрезмерными и основанными исключительно на личности» ответчика.
В итоге со Шнурова взыскали 60 тысяч рублей. Попов решил обжаловать это решение, однако суд отклонил его апелляцию.
Ранее Замоскворецкий суд Москвы принял к производству иск рэп-исполнителя Егора Крида (Егор Булаткин) к главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной, который относится к категории «о защите чести, достоинства и деловой репутации», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru