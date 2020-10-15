Юрий Лоза получил благодарность от Путина

Президент России Владимир Путин объявил благодарность музыканту Юрию Лозе. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале нормативно-правовых актов.

В тексте документа говорится, что композитор и автор ставших хитами песен отмечен «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу».

Ранее РИА Новости сообщило, что Юрий Лоза намерен судиться с Первым каналом на шоу «Голос» за использование его песни «Плот» без авторского разрешения. По мнению музыканта, телеканал не планировал запрашивать разрешение на переработку и исполнение его произведения, так как знал, что он будет против этих действий. Лоза также напомнил, что является единственным правообладателем этой песни.

