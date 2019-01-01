Шнуров назвал рэп-баттл мертвым жанром
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал о своем отношении к рэп-баттлам. По его мнению, этот жанр уже мертв.
«Скоропостижно скончался, как в свое время риторические бои в Риме. Как зрелище это неинтересно», - сказал музыкант в интервью журналу Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.
Шнуров считает, что жанр баттла не позволяет выяснять отношения и «сопоставлять понятия».
ПМЭФ в 2019 году пройдет с 6 по 8 июня.
Ранее Сергей Шнуров прокомментировал удаление сексуальных сцен из фильма «Рокетмен».
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