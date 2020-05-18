Группа LUMEN в карантине посвятили песню конституционной реформе

Уже почти на протяжении двух месяцев Россия находится в режиме самоизоляции. Несмотря на то, что в России официально объявили об окончании единого периода нерабочих дней, однако ограничения будут сниматься постепенно и каждый регион будет самостоятельно определять этот процесс. Все музыканты лишились возможности давать концерты и ушли на онлайн платформы, а запись своих новых песен все чаще производят у себя в квартирах вместо профессиональных студий.

Лидер группы LUMEN Рустем Булатов рассказал НСН в эфире «Нашего радио», что они с группой на самоизоляции уже опубликовали несколько песен из своего нового альбома. Среди них есть трек, посвященный и изменениям в Конституцию.

«Когда началась самоизоляция, я сделал у себя в квартире студию для записи песен. Кричу я громко, и для того, чтобы в большом многоквартирном доме не сводить сума соседей, пришлось придумать звукоизоляцию, соседи говорят, что меня не слышно. Мы приняли решение записывать новый альбом с группой по домам. Уже очень много сделано по новому альбому, который появится в середине лета. Мы подготовили план, в котором покажем несколько песен слушателем до выхода самой пластинки. Альбом получается разноплановый, мы уже опубликовали песню «Смерч», она о любви и сложностях взаимоотношений. Потом у нас вышли еще две песни «Весна» и «Хороший царь и знакомая вонь» на серьезные темы, связанные с конституционной реформой и с тем, что мы по этому поводу думаем. Мы не смогли пройти мимо выступления Валентины Терешковой, которое тронуло нас до глубины души. И как раз эти две песни – это молнии, боевой листок нашего отряда», - рассказал Рустем Булатов.

Ранее рок-музыкант Сергей Бобунец рассказал НСН в эфире «Нашего радио», как он проводит свою самоизоляцию на Урале.

