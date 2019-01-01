Шевчук и Lumen снова выступили вместе на «Нашествии»

Группа «Lumen», которой исполнилось 20 лет в 2018 году, решила начать отмечать свой юбилей на год позже. Она приурочила старт памятных выступлений к 20-летию фестиваля «Нашествие», который отмечает свой юбилей в эти дни в Большом Завидове, Тверской области.

Фронтмен «Lumen» Рустем Булатов заявил со сцены, что его команда, как обещала, всё же отметит свой юбилей и начало этому положено на «Нашествии». Неожиданностью стало повторение знакового выступления двухгодичной давности, когда впервые «Lumen» представила на сцене кавер знаменитой композиции «В Бой» группы ДДТ, исполнив его вместе с автором Юрием Шевчуком.

На этот раз Юрий Шевчук таким образом поздравил своих земляков с 20-летием. Примечательно, что выступлению «Lumen» на «Нашетвии-2019» предшествовал сет ДДТ. Повторный выход Шевчука на сцену был встречен зрителями на ура, а когда Юрий Юлианович присоединился к исполнению композиции, поле «Нашествия» буквально взорвалось от восторга.

Как признавался ранее лидер ДДТ, он давно дружит с группой «Lumen» и такой дуэт, это вовсе не неожиданность. В свою очередь Рустем Булатов рассказывал что спеть на одной сцене с легендарным рокером было его детской мечтой.

