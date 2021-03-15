Шевчук, Чиграков и Сурганова снялись в новом клипе группы «Пилот»
15 марта 202115:04
Группа «Пилот» представила клип на первый сингл с нового альбома - песню «Заживо».
В ролике приняли участие Юрий Шевчук, Сергей «Чиж» Чиграков, Светлана Сурганова, Алексей Горшенев, Олег Гаркуша и другие музыканты.
Для клипа артисты изменили звучание песни «Заживо», записав ее с другой аранжировкой. Ролик стал подарком группе по случаю ее Дня рождения от съёмочной группы Ильи Ивахнова.
На видеохостинге YouTube видео за первое время после премьеры набрало 32 тысячи просмотров.
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15 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru