Шевчук, Чиграков и Сурганова снялись в новом клипе группы «Пилот»

Группа «Пилот» представила клип на первый сингл с нового альбома - песню «Заживо».

В ролике приняли участие Юрий Шевчук, Сергей «Чиж» Чиграков, Светлана Сурганова, Алексей Горшенев, Олег Гаркуша и другие музыканты.

Для клипа артисты изменили звучание песни «Заживо», записав ее с другой аранжировкой. Ролик стал подарком группе по случаю ее Дня рождения от съёмочной группы Ильи Ивахнова.

На видеохостинге YouTube видео за первое время после премьеры набрало 32 тысячи просмотров.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: Youtube/ПИЛОТ
ТЕГИ:МузыкаМузыкантыРок-музыка
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры