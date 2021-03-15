Шевчук, Чиграков и Сурганова снялись в новом клипе группы «Пилот»

Группа «Пилот» представила клип на первый сингл с нового альбома - песню «Заживо».

В ролике приняли участие Юрий Шевчук, Сергей «Чиж» Чиграков, Светлана Сурганова, Алексей Горшенев, Олег Гаркуша и другие музыканты.

Для клипа артисты изменили звучание песни «Заживо», записав ее с другой аранжировкой. Ролик стал подарком группе по случаю ее Дня рождения от съёмочной группы Ильи Ивахнова.

На видеохостинге YouTube видео за первое время после премьеры набрало 32 тысячи просмотров.

