Шевчук анонсировал новый альбом
Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук заявил, что 12 июля выйдет новый альбом его сайд-проекта с Дмитрием Емельяновым.
По его словам, в релиз, который назвали «Волки в тире» вошли девять треков, в том числе уже опубликованные синглы «Родина, вернись домой» и «Похороны войны». В видеообращении музыкант также показал, как он репетирует отрывок новой песни.
«Музыкальные ориентиры - это ламповая музыка 1970-х, минимум обратоток, всё живое... Благодарен судьбе, что мы с Димой вместе поработали», - отметил Шевчук, добавив, что находится «в добром здравии», просто иногда «хочется свежих интонаций».
Ранее группа ДДТ запустила на краудфандинговой платформе Planeta.ru предзаказ на новый альбом «Сборник песен №2», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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