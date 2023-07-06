Шевчук анонсировал новый альбом

По его словам, в релиз, который назвали «Волки в тире» вошли девять треков, в том числе уже опубликованные синглы «Родина, вернись домой» и «Похороны войны». В видеообращении музыкант также показал, как он репетирует отрывок новой песни.

«Музыкальные ориентиры - это ламповая музыка 1970-х, минимум обратоток, всё живое... Благодарен судьбе, что мы с Димой вместе поработали», - отметил Шевчук, добавив, что находится «в добром здравии», просто иногда «хочется свежих интонаций».

Ранее группа ДДТ запустила на краудфандинговой платформе Planeta.ru предзаказ на новый альбом «Сборник песен №2», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

