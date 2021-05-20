Шер объявила о выходе собственного биографического фильма
В день своего 75-летия (20 мая) певица Шер объявила о начале работы над собственным биографическим фильмом. Рассказала она об этом на своей странице в социальной сети Twitter.
Созданием биопика о Шер займутся продюсеры фильма «Mamma Mia!», поддержку картины обеспечит компания Universal Pictures.
Кастинг и сюжет картины пока держатся в секрете, но как отметила сама Шер, фильм не будет обычным мюзиклом, как «Mamma Mia!».
Также неясно, будет ли в фильме сделана попытка охватить всю жизнь поп-звезды или история будет сфокусирована на определенной эпохе.
Впервые Шер прославилась как участница фолк-дуэта Sonny & Cher, когда их сингл 1965 года «I Got You Babe» стал номером один в Великобритании и США.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,0 млн+9 232 / сут.
Умерли
117 тыс.+396 / сут.
Выздоровели
4,6 млн+9 983 / сут.
- Франция отказала России в экстрадиции Винника
- Россия открыла въезд для участников Евро-2020
- Повреждена одна из ниток энергомоста в Крым
- Объем мер социальной поддержки в 2020 году превысил 10 трлн рублей
- «Московского лимонадного отравителя» приговорили к 16 годам заключения
- Хинштейн: Facebook и Instagram обяжут открыть отдельные филиалы в России
- Нетаньяху заявил, что Иран отправил в Израиль вооруженный беспилотник
- Более 400 случаев британского штамма COVID-19 выявили в РФ
- Путин заявил, что у России самые современные силы ядерного сдерживания
- МЧС предупредило москвичей о грозе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru