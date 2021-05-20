Шер объявила о выходе собственного биографического фильма

В день своего 75-летия (20 мая) певица Шер объявила о начале работы над собственным биографическим фильмом. Рассказала она об этом на своей странице в социальной сети Twitter.

Созданием биопика о Шер займутся продюсеры фильма «Mamma Mia!», поддержку картины обеспечит компания Universal Pictures.

Кастинг и сюжет картины пока держатся в секрете, но как отметила сама Шер, фильм не будет обычным мюзиклом, как «Mamma Mia!».

Также неясно, будет ли в фильме сделана попытка охватить всю жизнь поп-звезды или история будет сфокусирована на определенной эпохе.

Впервые Шер прославилась как участница фолк-дуэта Sonny & Cher, когда их сингл 1965 года «I Got You Babe» стал номером один в Великобритании и США.

