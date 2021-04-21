Шац рассказал, как «Агата Кристи» спасла Агутина и Варум
Шоумен Михаил Шац рассказал о случае, который произошел на корпоративе в 90-е годы.
Случилось все в Ялте на дне рождения местного бизнесмена. Он пригласил на свой праздник около 400 гостей, но пришло из них всего 12. Это обстоятельство очень огорчило предпринимателя и выступления звезд, среди которых были Леонид Агутин и Анжелика Варум, бизнесмену не понравились.
У бассейна стояли грозные автоматчики, увидев их Варум и Агутин закрылись в своей гримерке, рассказал Шац.
Но ситуацию спасла группа «Агата Кристи». По словам шоумена, братья Самойловы приехали сильно навеселе и по настроению совпали с виновником торжества.
Весь вечер он подпевал коллективу, их концерт продолжался больше двух часов. А в конце даже предложил артистам купить их группу за миллион рублей.
Об этом Михаил Шац рассказал в интервью YouTube-каналу WOO DOO MEDIA.
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