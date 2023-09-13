В Госдуме РФ призвал ввести «закон Мизулиной» после бегства Милохина
Депутаты Госдумы ускорили подготовку проекта закона о «серийных доносчиках», сообщает телеканал «360».
Это произошло после просьбы главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной призвать российского блогера Даню Милохина в армию. Как сообщил вице-спикер Думы Владислав Даванков, «100 часов обязательных работ принесут стране куда больше пользу, чем попытки навести самодельную справедливость в интернете». Парламентарий предложил назвать инициативу «законом Мизулиной».
Даванков отмечает, что глава Лиги безопасного интернета в борьбе с Милохиным отпугнула от возвращения многих российских граждан, среди которых есть «айтишники, ученые и предприниматели, которые сейчас нужны стране». Депутат принял решение ускорить разработку законопроекта об обязательных работах для «серийных доносчиков».
Представитель блогера Дани Милохина Елизавета заявила, что тиктокер не получал повестку о призыве на срочную службу в армию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru