Сергей Соседов просит Аллу Пугачеву перестать петь

Музыкальный критик Сергей Соседов убеждён, что Пугачёва должна закончить карьеру, несмотря на свою мегапопулярность в России и странах СНГ. Об этом он заявил в эфире латвийского радио Baltkom, рассуждая о прошедшем выступлении Пугачёвой в Белоруссии.

Соседов подчеркнул, что физическaя формa Aллы Борисовны уже не тa, и ей порa нa пенсию, a не нa сцене выступaть.