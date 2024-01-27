Сергей Шнуров & Зоя поделились клипом на песню «Гендерно-нейтральный»

Музыканты Сергей Шнуров & Зоя поделились с поклонниками клипом на новую песню под названием «Гендерно-нейтральный».

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Производство видео, судя по обстановке, обошлось недорого - на столе рядом с исполнителями замечены бокал вина и литр минералки. Снимали ролик на кухне.

Текст песни посвящен непростой ситуации с туалетами на Украине. Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что «военные РФ видели гендерно-нейтральные туалеты и понимают цели СВО», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Сергей ШнуровКлипМузыкаМузыканты

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