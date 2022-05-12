Шнуров высказался об эмиграции звезд из России

Музыкант Сергей Шнуров высказался о покидающих Россию звездах, назвав «ущербной» позицию «убегающих от режима».

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В беседе с писательницей Татьяной Толстой лидер группы «Ленинград» отметил, что артисты, уезжающие из страны на фоне военной спецоперации на Украине, представляют себя «некой волной новой русской эмиграции».

«Представляют, как они вынуждены бежать от режима и только там могут реализовать себя как личности. Я не могу сказать, что они поступают как-то неправильно, просто я так поступать не собираюсь. Мне эта позиция кажется несколько ущербной», — приводит слова Шнурова «Комсомольская правда».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КультураЭмиграцияСергей Шнуров
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