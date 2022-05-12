Шнуров высказался об эмиграции звезд из России

В беседе с писательницей Татьяной Толстой лидер группы «Ленинград» отметил, что артисты, уезжающие из страны на фоне военной спецоперации на Украине, представляют себя «некой волной новой русской эмиграции».

«Представляют, как они вынуждены бежать от режима и только там могут реализовать себя как личности. Я не могу сказать, что они поступают как-то неправильно, просто я так поступать не собираюсь. Мне эта позиция кажется несколько ущербной», — приводит слова Шнурова «Комсомольская правда».

