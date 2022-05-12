Шнуров высказался об эмиграции звезд из России
Музыкант Сергей Шнуров высказался о покидающих Россию звездах, назвав «ущербной» позицию «убегающих от режима».
В беседе с писательницей Татьяной Толстой лидер группы «Ленинград» отметил, что артисты, уезжающие из страны на фоне военной спецоперации на Украине, представляют себя «некой волной новой русской эмиграции».
«Представляют, как они вынуждены бежать от режима и только там могут реализовать себя как личности. Я не могу сказать, что они поступают как-то неправильно, просто я так поступать не собираюсь. Мне эта позиция кажется несколько ущербной», — приводит слова Шнурова «Комсомольская правда».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 102 / сут.
Умерли
377 тыс.+98 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+5 043 / сут.
- В Курской области задержали готовившего теракт местного жителя
- Сооснователь VK Гришин покинул пост председателя совета директоров
- Шнуров высказался об эмиграции звезд из России
- Финская Fortum уйдет из России
- Один человек погиб при взрыве в воинской части под Хабаровском
- В России продлили ограничения на полеты в южные регионы страны
- Захарова: Великобритания собирается депортировать украинских беженцев в Африку
- Экс-глава МИД Австрии предупредила о «тяжелых временах» в Германии без российского газа
- Пасечник: Интеграция с Россией - единственно верный путь для ЛНР
- Siemens прекратит бизнес в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru