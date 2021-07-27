Сергей Шнуров отказал Алисе Вокс в 19 миллионах

Музыкант, продюсер и лидер группировки «Ленинград» отказался выплачивать экс-вокалистке коллектива Алисе Вокс 19 миллионов рублей за использование песен с ее вокалом. Юристы певицы заявили, что переговоры на этот счет длились полтора месяца, но в итоге зашли в тупик.

По словам представителей артистки, теперь дело будет решать суд.

Ранее появилась информация, что Алиса Вокс будет судиться с лидером группы Сергеем Шнуровым. Певица потребовала от музыканта выплатить ей порядка 20 миллионов рублей за песню «Экспонат» и еще 38 хитов.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Рок-музыкаСергей ШнуровШнуров
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