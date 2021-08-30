Сергей Шнуров и «Зоя» представили клип «Мне бы хлеба»

В ролике рассказывается история девушки, которая не нашла у себя на кухне хлеб и отправилась ночью в магазин. Там она влюбилась в продавца хлебобулочных изделий. После этого она зачастила в магазин, реализуя свою «врожденную хлебобулочность».

Сам Сергей Шнуров тоже появился в клипе в роли ученого Сергея Караваева, написавшего бестселлер «Хочу и ем». В финале он выступает для Зои в качестве психоаналитика, который при помощи французского багета помогает ей восстановить сниженное хлебидо.

Премьера видео «Мне бы хлеба» состоялась на видеохостинге YouTube.

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Фото: YouTube
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