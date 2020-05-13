Сергей Шнуров матерно объявил, что стал сборщиком мебели из-за карантина

Президент России Владимир Путин заявил об окончании единого периода нерабочих дней в стране с 12 мая. Однако ограничения будут сниматься постепенно, каждый регион будет самостоятельно определять этого процесса. Тем не менее, большинство россиян и после 12 мая вынуждены оставаться дома. Артисты и музыканты исключением не стали, сменив сцену на онлайн-площадки. А вот лидер рок-группы «Ленинград» Сергей Шнуров даже решился на смену профессии, о чем и оповестил своих поклонников в Инстаграм. осваивает новую профессию во время самоизоляции и даже посвятил этому четверостишье.

«Облетели блёстки, перья. Кризис и «писец» везде. Сборщик мебели теперь я. Шоу-бизнес по *****», - написал Сергей Шнуров.

Ранее музыкант Максим Покровский рассказал НСН в эфире НАШЕго радио, что группа «Ногу Свело!» выпустила новый мини-альбом «4 стадии карантина».





