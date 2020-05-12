«Ногу свело!» в самоизоляции выпустили мини-альбом

Лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский рассказал НСН в эфире «Нашего радио», о том, что во время самоизоляции в США он успел записать мини-альбом, посвященный карантину.

«Запись производилась в домашней студии в условиях самоизоляции. Идея первой песни этого альбома родилась ещё до того, как разразилась пандемия коронавируса. Такое впечатление, что ощущения и предчувствия, уже незримо витающие в воздухе, каким-то замысловатым образом сложились в то, что впоследствии получило название «Золотое Время». Остальные три песни были написаны уже в условиях карантина. Когда мы взглянули на них, как на единое целое, стало очевидно, что эти треки объединяет не только время и условия их создания, а что-то ещё. Нам показалось, что они могли бы стать четырьмя постами последнего Блогера. Постами, которые он оставляет на таймере, зная, что их уже никто не прочтёт, но они всё равно будут опубликованы, так как питание никто не отключал, и, соответственно, всё какое-то время ещё будет работать» - рассказал Максим Покровский

Ранее в эфире НСН музыканты группы «Мельница» рассказали о том, как они проводят свой режим самоизоляции, а также призвали всех поклонников не спешить сдавать купленные билеты на концерты.

