Мазаев поддержал идею проверять на COVID перед допуском на концерт

Великобритания 21 июня готовится вернуться к нормальной жизни: открыть стадионы для болельщиков, комедийные клубы для артистов и публики, а также вернуть живые выступления музыкантов. Для того, чтобы сделать это максимально безопасно, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предложил людям дважды в неделю делать тест на COVID-19, а также рассмотреть возможность допуска зрителей на массовые мероприятия с наличием ковид-паспорта.

Лидер группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев в интервью Telegram-каналу "Радиоточка НСН" поддержал идею Джонсона, назвав ее «здравым выходом из ситуации».

«Если есть опасность умереть от ковида, значит, людям надо беречься от этого, особенно тем, у кого слабое здоровье. И правительство Великобритании рассчитало, я думаю, что это оптимальный режим. И мне, кажется это здравый выход из положения» - отметил он.

По мнению музыканта, дополнительная проверка на входе на концерт не помешает пропускной способности и не создаст дополнительные очереди на входе.

«Это будет легко сделать, и не помешает пропускной способности на мероприятие. Скорее всего, будет либо сделан штрих-код или QR-код, который легко будет считываться. А может быть, эта информация будет зашифрована в билет. При покупке будете регистрировать свой ковид-паспорт, и вместе с билетом будете проходить», - предположил он.



Между тем, вокруг сертификата о вакцинации на территории объединенного королевства развернулась целая дискуссия. Половина организаторов концертов заявили, что такой подход к возвращению массовых мероприятий не подходит, так как на их объявление о допуске на площадку только людей с сертификатами, они получили от публики массу недовольных отзывов.

