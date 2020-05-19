Сергей Галанин посвятил песню чиповизации и «третьей мировой войне»

Режим самоизоляции, в связи с пандемией коронавируса, лишил всех музыкантов и артистов возможности давать живые концерты и увел их на онлайн-платформы. Запись своих новых песен музыканты все чаще производят у себя в квартирах. а не в профессиональных студиях.

Лидер группы «Серьга» Сергей Галанин в своих социальных сетях опубликовал новую песню посвященную коронавирусу, чиповизации и «третьей мировой».

«На самоизоляции я провожу онлайн концерты, смотрю сериалы, ухаживаю за участком – привожу его в порядок после зимы, дышу свежим воздухом и наслаждаюсь тишиной. Вспоминаю старые песни, давно забытые, которые мы не играем на концертах. Играю их под гитару и выкладываю в сеть», - рассказал Сергей Галанин.