Сергей Галанин посвятил песню чиповизации и «третьей мировой войне»
Лидер группы «Серьга» Сергей Галанин презентовал в своих социальных сетях песню, созданную благодаря самоизоляции на свежем воздухе.
Режим самоизоляции, в связи с пандемией коронавируса, лишил всех музыкантов и артистов возможности давать живые концерты и увел их на онлайн-платформы. Запись своих новых песен музыканты все чаще производят у себя в квартирах. а не в профессиональных студиях.
Лидер группы «Серьга» Сергей Галанин в своих социальных сетях опубликовал новую песню посвященную коронавирусу, чиповизации и «третьей мировой».
«На самоизоляции я провожу онлайн концерты, смотрю сериалы, ухаживаю за участком – привожу его в порядок после зимы, дышу свежим воздухом и наслаждаюсь тишиной. Вспоминаю старые песни, давно забытые, которые мы не играем на концертах. Играю их под гитару и выкладываю в сеть», - рассказал Сергей Галанин.
Сергей Галанин за время самоизоляции написал и презентовал новую песню. Композиция получила название «Третья мировая».
"Третья мировая - изоляция, третья мировая - чипизация.
Не ядерная, не агрессивная, а карантинная, прогрессивная.
ЯЯЯЯЯЯЯ - Коронавирусная.
Углекислый газ, слой озона, Гретта-фас
Разговор назрел у нас далеко не в первый раз
Слишком часто дышим мы пешком и за рулём,
Планету ..............., если завтра не помрём.
Кто-то подготовил мышь, рассчитал заданье точно,
Всё внутри тебя, малыш, полетишь ты этой ночью.
В ресторан, кафе, кабак, там людишек много,
Упадёшь в котёл и так сойдёшь за осьминога
Вкусная, зараза, протестировал мужик потом чихнул два раза и кирдык" - Сергей Галанин
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