Пошлость ради лайков. Сергей «Чиж» Чиграков раскритиковал молодых музыкантов

Лидер группы «Чиж и Ко» Сергей Чиграков раскритиковал молодых музыкантов за пошлость. Говоря об артистах нового поколения, он признался, что по его ощущениям, добиться успеха и популярности сейчас им проще, поскольку есть Интернет, и «даже гитару в комбик включать не надо». Сказал артист в эфире телеканала «Дождь»

Плохо, на его взгляд то, что содержание песен делается по принципу «чем хуже, тем лучше». «Чем пошлее, тем лайков больше», - иронично заключил он.

Ранее сообщалось, что музыкант готовит к выходу новый альбом группы «Чиж и ко». Лонгплей должен выйти на виниле уже в ближайшее время.

