Сергей Чиграков: «У людей уже нет денег, чтобы просить их за наши песни»

В конце марта в России официально завершился период нерабочих дней. Послабления режима самоизоляции, в связи с пандемией коронавируса, уже действуют в ряде регионов, в том числе в Москве и Московской области. Но несмотря на смягчающие меры, большинство россиян продолжают находиться в режиме домашней самоизоляции. Режим домашнего карантина внес значительные коррективы в работу и жизнь артистов и музыкантов, теперь вместо привычных концертных площадок и стадионов, артисты все чаще дают онлайн-концерты и записывают свои новые альбомы на домашней кухне. Но так поступают далеко не все. Лидер рок-группы «Чиж & Co» Сергей Чиграков рассказал НСН в эфире НАШЕго радио, что из-за отсутствия студии он не пишет новых песен, и вообще пока «вся страна не работает», он тоже работать не будет.

«Вся страна не работает, а я что работать должен? У меня дома нет студии, как я дома песни записывать буду? Я не слежу за теми послаблениями, которые вводятся в Санкт- Петербурге, потому что я как выходил с мелким гулять, так и выхожу. Моему мелкому 3 года, у него ничего не поменялось, он как ходил на прогулки, так и ходит, единственное – детские площадки закрыты. Но мы покупаем булку и ходим кормить чаек и голубей. А вот у старшего, конечно, многое поменялось, он теперь не может ходить на тренировки по футболу, но зато сидит за компьютером - погружён в онлайн-игры. Также я катаюсь на велике, выхожу на набережную и вперед! Слава Богу меня еще из полицейских никто не останавливал, хотя они рядом со мной находятся. Что касаемо онлайн-концертов, то, к сожалению, он у нас был всего один, а это возможность встретиться с группой. Я очень быстро привык к тому, что в зале никого нет, но мне, конечно, больше по душе, когда все вживую. К онлайн-концертам за "донаты" (пожертвования от поклонников - прим. НСН) я отношусь скептически. У людей и так денег нет, чтобы еще у них их просить за песни, которые для них играешь», - рассказал Сергей Чиграков.

Ранее Питерская драм-н-бэйс группа «Нейромонах Феофан» рассказала в социальных сетях, что на карантине записывают новый альбом.

