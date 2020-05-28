Нейромонах Феофан на карантине просит помощи у поклонников

Послабления режима самоизоляции, в связи с пандемией коронавируса, добрались и до Москвы. Мэр Сергей Собянин сообщил, что на обычные пешие прогулки москвичам можно выходить с 9.00 до 21.00, но не более трех раз в неделю. Режим домашнего пребывания внес значительные коррективы в работу и жизнь артистов и музыкантов, теперь вместо привычных концертных площадок и стадионов, артисты все чаще дают онлайн концерты и записывают свои новые альбомы на домашней кухне. Питерская драм-н-бэйс группа «Нейромонах Феофан» рассказала в социальных сетях, что на карантине во всю работают над записью нового альбома, который выйдет 25 июля.

«Благодаря вашим благим отзывам о нашем выступлении на онлайн-фестивале #ЯБУДУЖДАТЬСВОЮМУЗЫКУ, удумали мы сотворить альбом: ажно пару десятков песнопений решили изобразить в звучании полностью акустическом. Ежели версии с онлайн-фестиваля вам по нраву были, значит то, что мы хотим записать, будет ещё более любо, ведь мы обогатим звучание дополнительными инструментами да красотами трелей заливных. Выпустить сборник планируем прямёхонько к 25 июля, дабы таким образом отметить мой, Нейромонаха Феофана, день рождения да порадовать вас. Однако времена нынче мрачные, посему хотим вас попросить о поддержке, дабы вернуть свет в бытие наше… Но что ж за диво такое будет, как будет звучать Драм древнерусский? А вот как: задумали мы углубить звучание песнопений, для чего привлечь 3-4 балалайки примы, альт- да бас-балалайку, ядрёный аккордеон да, само собой, мастера дел ударных. Получиться должна мелодичность древнерусская с сохранением энергетики Драма! Благодарю сердечно всех, кто уже к созданию акустического альбома монету приложил» - рассказал Нейромонах Феофан

Ранее лидер группы «Тараканы!» Дмитрий Спирин рассказал в своих социальных сетях о том, что записал на карантине полноценный релиз из песен, своего инстаграм-проекта «Дом 667», но выпускать его отказался.

