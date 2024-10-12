Сергей Бобунец и «Три дня дождя» выпустили каверы друг на друга
Рок-музыкант, основатель и лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец и рок-группа «Три дня дождя» представили каверы на композиции друг друга.
Совместный макси-сингл получил название «Три дня до вечности». В него вошли два трека – кавер песни «Вечной молодой» группы «Смысловые галлюцинации» в исполнении «Три дня дождя» и версия Бобунца композиции «Реки растают».
Живьем хиты друг друга «Три дня дождя» и Бобунец исполнили ранее в эфире программы «Битва поколений» телеканала «Муз-ТВ».
Ранее певица Тося Чайкина и «Три дня дождя» представили саундтрек к международной экшн-драме «Амура», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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