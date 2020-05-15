Бобунец на карантине заговорил с дубом и превратил гардеробную в студию

В России официально объявили об окончании единого периода нерабочих дней, однако ограничения будут сниматься постепенно и каждый регион будет самостоятельно определять этот процесс. Все музыканты лишились возможности давать концерты и ушли на онлайн платформы, а многие коллективы и вовсе разъехались по разным городам и странам.

Музыкант Сергей Бобунец рассказал НСН в эфире «Нашего радио» о том, что в условиях самоизоляции начал разговаривать с деревьями и записывать песни в гардеробной.

«Если честно, на самоизоляции я чувствую себя хорошо, я в состоянии покоя. Сейчас я на Урале, у меня здесь дом, я перекопал весь участок, сажаю цветы, так сказать "заземлился". У меня растет дуб, ему, наверное, лет 5 уже, я так ждал пока он зацветет, что каждый день с ним разговаривал. Вообще дубы очень смешные, когда маленькие. Так же у меня есть общеобязательные дела, которые я делаю ежедневно – это чтение книг и написание новых песен. Я прислушиваюсь к своим душевным порывам, и к чему меня тянет в тот или иной момент я этим и занимаюсь. Свою гардеробную я использую как студию для записи голоса, там много вещей, которые хорошо заглушают звук. Иногда я весь день провожу в своей гардеробной записывая там свои новые песни. Конечно на самоизоляции я очень скучаю по концертам и по морю. В это время, в прошлом году, я уже на машине ездил по берегу Черного моря, я по нему очень сильно скучаю», - рассказал Сергей Бобунец.

Ранее группа Animal ДжаZ опубликовала в своих социальных сетях официальное заявление о том, что из-за ситуации с коронавирусом переносит весенний концерт.

