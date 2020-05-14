Animal ДжаZ переносят концерты из-за коронавируса
Группа Animal ДжаZ опубликовала в своих социальных сетях официальное заявление о том, что из-за ситуации с коронавирусом переносит весенний концерт.
Коронавирус поменял планы всего мира. Все музыканты лишились возможности давать концерты и ушли на онлайн платформы. Группа Animal ДжаZ опубликовала в своих социальных сетях официальное заявление, что из-за ситуации с коронавирусом переносит весенний концерт и объединяет его с юбилейным.
«В связи с принятыми мерами по борьбе с пандемией на территории г. Москва, Дворец Культуры им. Горбунова был вынужден перенести ряд концертов, включая запланированный на 20 марта концерт по заявкам, на более поздний срок. К сожалению, и новая дата – 22 мая — попала под запрет на проведения массовых мероприятий согласно Указу Мэра от 7 мая 2020 г. №55-УМ. Мы выражаем огромную благодарность каждому, кто в этой сложной ситуации сохранил свой билет на концерт, и рады объявить долгожданную новость — мы отметим 20-летие Animal ДжаZ двумя большими концертами в ДК Горбунова, а все билеты, купленные на Концерт по заявкам, будут действительны на новую дату! Итак, мы объявляем сразу две новые даты концертов в Москве: 24.12.2020 — электрический концерт по заявкам, на котором будут исполнены песни, выбранные поклонниками группы. Все билеты, приобретённые на Концерт по заявкам на 20 марта и 22 мая, действительны на новую дату, возвращать и обменивать ничего не нужно. 26.12.2020 — презентация нового акустического альбома «Чувства» и лучшие песни в акустике», - заявили участники группы Animal ДжаZ.
Ранее лидер группы «Алиса» Константин Кинчев заявил о том, что он вынужден отменить свой фестиваль KKinchevfest из-за коронавируса.
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