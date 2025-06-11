Участие в песенном конкурсе «Интервидение» подтвердили 19 стран
Девятнадцать зарубежных государств, включая США, подтвердили участие в международном песенном конкурсе «Интервидение». Об этом сообщила руководитель пресс-службы проекта Анастасия Григорьева в беседе с «Известиями».
По ее словам, всего в конкурсе примут участие 20 стран, включая Россию. Григорьева уточнила, что на предстоящем студийном мероприятии будут официально представлены все участники, выразившие готовность присоединиться к проекту.
Организаторы ожидают исполнителей из различных регионов мира, включая страны Африки, Латинской Америки и Азии. Как пояснила представитель оргкомитета, процесс отбора участников в каждой стране будет индивидуальным.
«Интервидение» — это международный песенный конкурс. Изначально он проводился в 1970-1980-х годах странами соцблока, а в 2024 году был анонсирован к перезапуску с участием России и зарубежных государств. Новый формат конкурса ориентирован на широкую географию участников из Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru