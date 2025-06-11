Участие в песенном конкурсе «Интервидение» подтвердили 19 стран

Девятнадцать зарубежных государств, включая США, подтвердили участие в международном песенном конкурсе «Интервидение». Об этом сообщила руководитель пресс-службы проекта Анастасия Григорьева в беседе с «Известиями».

По ее словам, всего в конкурсе примут участие 20 стран, включая Россию. Григорьева уточнила, что на предстоящем студийном мероприятии будут официально представлены все участники, выразившие готовность присоединиться к проекту.