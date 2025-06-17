Семь песен прослушали более 100 млн раз в «VK Музыке» с начала июня

Гио Пика тоже преодолел эту отметку сразу с двумя песнями — с треком «Листопадом» и песней «Мир» в дуэте с MIRAVI. В прошлом году VK Музыка уже награждала артиста за 100 миллионов стримов на фите «На белом» с «Каспийским Грузом».

Отметку преодолели и два дуэта A.V.G: «Спой» с MACAN и «Ножевой» с TATAR. Также стомиллионный рубеж прошла «Плохая Девочка» в фонк-коллаборации «Винтаж» с ТРАВМА, SKIDRI и DVRKLXGHT.

Ранее доктор психологических наук Тахир Базаров заявил, что определенная музыка способна замедлить физиологическую реакцию организма на стресс благодаря ритмам, которые передаются организму, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

