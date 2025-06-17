Семь песен прослушали более 100 млн раз в «VK Музыке» с начала июня

Сразу две песни артиста XOLIDAYBOY набрали более 100 миллионов прослушиваний в сервисе VK Музыка с начала июня. Ими стали композиции «Пожары» и «Мания».

«Рок-н-ролл - это стиль жизни»: Арбенина рассказала, как восприняли её новый альбом

Гио Пика тоже преодолел эту отметку сразу с двумя песнями — с треком «Листопадом» и песней «Мир» в дуэте с MIRAVI. В прошлом году VK Музыка уже награждала артиста за 100 миллионов стримов на фите «На белом» с «Каспийским Грузом».

Отметку преодолели и два дуэта A.V.G: «Спой» с MACAN и «Ножевой» с TATAR. Также стомиллионный рубеж прошла «Плохая Девочка» в фонк-коллаборации «Винтаж» с ТРАВМА, SKIDRI и DVRKLXGHT.

Ранее доктор психологических наук Тахир Базаров заявил, что определенная музыка способна замедлить физиологическую реакцию организма на стресс благодаря ритмам, которые передаются организму, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Олег Елков

Горячие новости

Все новости

партнеры