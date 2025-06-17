Семь песен прослушали более 100 млн раз в «VK Музыке» с начала июня
Сразу две песни артиста XOLIDAYBOY набрали более 100 миллионов прослушиваний в сервисе VK Музыка с начала июня. Ими стали композиции «Пожары» и «Мания».
Гио Пика тоже преодолел эту отметку сразу с двумя песнями — с треком «Листопадом» и песней «Мир» в дуэте с MIRAVI. В прошлом году VK Музыка уже награждала артиста за 100 миллионов стримов на фите «На белом» с «Каспийским Грузом».
Отметку преодолели и два дуэта A.V.G: «Спой» с MACAN и «Ножевой» с TATAR. Также стомиллионный рубеж прошла «Плохая Девочка» в фонк-коллаборации «Винтаж» с ТРАВМА, SKIDRI и DVRKLXGHT.
Ранее доктор психологических наук Тахир Базаров заявил, что определенная музыка способна замедлить физиологическую реакцию организма на стресс благодаря ритмам, которые передаются организму, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дропперов
- Госдума ужесточила правила выдачи подросткам банковских карт
- Песков: Пока нет понимания сроков следующего раунда переговоров РФ и Украины
- КНДР поможет России в разминировании и восстановлении Курской области
- Мантуров опроверг информацию о возвращени Hyundai и Toyota
- Верховный суд ликвидировал партию «Гражданская инициатива»
- Россияне потратили более 350 млн рублей на концерты за праздники
- Актер Дюжев назвал бессмысленным создание ремейков «Бригады» и «Жмурок»
- Фетисов: Россия уже не очень-то хоккейная держава
- СМИ: Трамп заявил, что не настроен на переговоры с Ираном
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru