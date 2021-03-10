Селена Гомес готовит последний альбом и завершает карьеру

Американская певица Селена Гомес рассказала о своем желании завершить музыкальную карьеру, так как не получает «заслуженного уважения» от аудитории.

Артистку не устраивает то, что, не смотря на все успехи – ее альбомы достигали вершин американских хит-парадов – ее никто не воспринимает всерьёз. Слова певицы передает издание Vogue.

По словам Гомес, она хочет сделать еще одну попытку – записать новый альбом, и затем, вероятно, оставить карьеру певицы.

Селена Гомес рассчитывает больше уделять внимание своей занятости в кино и на телевидении.

