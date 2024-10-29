Анонсирован сборник музыки к восьми фильмам о Гарри Поттере
Бокс-сет с саундтреками к восьми фильмам о мальчике-волшебнике Гарри Поттере, состоящий из 16 пластинок, выйдет 29 ноября на лейбле Rhino Entertainment, который входит в состав Warner Music Group. Об этом сообщил журнал Rolling Stone.
Музыка в сборнике была написана Александром Деспла, Николасом Хупером, Патриком Дойлом и Джоном Уильямсом. Общее время звучания — свыше 10 часов. Набор будет представлен в четыре цветах (по числу факультетов вымышленной школы волшебства Хогвартс).
Напомним, первый фильм по мотивам романов Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» вышел в 2001 году. Композитором ленты выступил Джон Уильямс, который работал с двумя последующими частями саги. Музыка к фильмам «Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004) была номинирована на премию «Оскар» за лучшую оригинальную музыку.
Ранее сериал «Гарри Поттер» стал самой ожидаемой экранизацией в России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Анонсирован сборник музыки к восьми фильмам о Гарри Поттере
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru