Анонсирован сборник музыки к восьми фильмам о Гарри Поттере

Музыка в сборнике была написана Александром Деспла, Николасом Хупером, Патриком Дойлом и Джоном Уильямсом. Общее время звучания — свыше 10 часов. Набор будет представлен в четыре цветах (по числу факультетов вымышленной школы волшебства Хогвартс).

Напомним, первый фильм по мотивам романов Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень» вышел в 2001 году. Композитором ленты выступил Джон Уильямс, который работал с двумя последующими частями саги. Музыка к фильмам «Гарри Поттер и философский камень» (2001) и «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004) была номинирована на премию «Оскар» за лучшую оригинальную музыку.

Ранее сериал «Гарри Поттер» стал самой ожидаемой экранизацией в России. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

