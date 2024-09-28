Sky Group подал в суд на Warner Bros. из-за сериала о Гарри Поттере
Британский медиа-конгломерат Sky Group инициировал судебный процесс против кинокомпании Warner Bros., обвинив ее в нарушении условий соглашения о совместном производстве сериала о Гарри Поттере, сообщают Financial Times и Variety.
В иске указано, что Warner Bros. согласилась yf совместное финансирование со Sky и производство четырех сериалов в год, которые медиа-конгломерат мог бы эксклюзивно распространять среди британских и европейских зрителей. Однако, по словам истцов, Warner Bros. не выполнила эти обязательства и решила оставить за собой права на сериал о Гарри Поттере.
Сериал был анонсирован весной 2023 года и спустя месяц Sky направил запрос о том, почему проект не был предложен для совместного производства. Warner Bros. ответила, что сериал не был заказан, а руководство компании не видело пресс-релиз о проекте. В иске отмечается, что топ-менеджеры Warner Bros. противоречиво заверили, что не одобрили выпуск сериала, и, следовательно, условия договора на него не распространяются.
Sky Group оценивает ущерб от утраты партнерства в «как минимум» сотни миллионов долларов, подчеркивая, что бренд «Гарри Поттер» стоит более $25 млрд. Соглашение между компаниями истекает в конце 2025 года, а выход сериала запланирован на 2026 год, когда Max станет доступен в Великобритании, передает «Радиоточка НСН».
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