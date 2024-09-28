Sky Group подал в суд на Warner Bros. из-за сериала о Гарри Поттере

Британский медиа-конгломерат Sky Group инициировал судебный процесс против кинокомпании Warner Bros., обвинив ее в нарушении условий соглашения о совместном производстве сериала о Гарри Поттере, сообщают Financial Times и Variety.

В иске указано, что Warner Bros. согласилась yf совместное финансирование со Sky и производство четырех сериалов в год, которые медиа-конгломерат мог бы эксклюзивно распространять среди британских и европейских зрителей. Однако, по словам истцов, Warner Bros. не выполнила эти обязательства и решила оставить за собой права на сериал о Гарри Поттере.