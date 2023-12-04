Саундтрек к сериалу «Слово пацана» стал самой популярной песней на Украине
4 декабря 202315:57
Саундтрек российского коллектива АИГЕЛ к сериалу «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал самым популярным треком на Украине.
В частности, он возгласил рейтинг Apple Music. На втором месте расположилась песня «Покохай мене», которую исполняют Chico, Qatoshi и 100лиця. Третье место занял трек «Знайди мене», автор - певица под псевдонимом Klavdia Petrivna, которая сохраняет анонимность.
Ранее на Украине разгорелся спор, позволительно ли местным жителям смотреть российские сериалы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru