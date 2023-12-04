Саундтрек к сериалу «Слово пацана» стал самой популярной песней на Украине

Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов выплатил в бюджет более 20 миллиардов рублей Залужный попросил Пентагон предоставить Украине 17 млн снарядов Рост цен на овощи к Новому году назвали неизбежным» Владимир Машков избран председателем СТД на пять лет