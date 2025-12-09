Юрист разъяснила, когда ИИ-контент требует выплаты авторских гонораров

Эксперт по авторскому праву Ирина Лукьянова объяснила aif.ru, что использование стихов, музыки и других охраняемых произведений для создания контента с помощью искусственного интеллекта почти всегда требует разрешения правообладателя и выплаты вознаграждения. ИИ не является автором и не освобождает от соблюдения законодательства, поскольку права возникают только на результат творчества человека.

По ее словам, свободное использование произведений допустимо лишь в ограниченных случаях — для цитирования, пародии или научных и учебных целей, и только в объеме, оправданном задачей. Развлекательные ролики и коммерческий контент, как правило, не подпадают под эти исключения и требуют лицензирования.

Нейросеть и умершие музыканты: Юрист объяснил, как защитить музыку от ИИ

Лукьянова напомнила, что исключительные права действуют всю жизнь автора и 70 лет после его смерти, поэтому большинство известных произведений, включая стихи Юрия Энтина из «Ну, погоди!», по-прежнему охраняются. Их переработка без согласия правообладателя нарушает закон.

Юрист рекомендовала перед созданием ИИ-контента проверять статус произведения, оценивать допустимость его свободного использования и при необходимости заключать лицензионный договор. Ответственность за соблюдение авторских прав несет тот, кто инициирует создание нового материала, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Анна Башкирова/Создано ИИ/ТАСС
ТЕГИ:КультураИскусственный Интеллект

Горячие новости

Все новости

партнеры