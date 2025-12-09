Юрист разъяснила, когда ИИ-контент требует выплаты авторских гонораров

Эксперт по авторскому праву Ирина Лукьянова объяснила aif.ru, что использование стихов, музыки и других охраняемых произведений для создания контента с помощью искусственного интеллекта почти всегда требует разрешения правообладателя и выплаты вознаграждения. ИИ не является автором и не освобождает от соблюдения законодательства, поскольку права возникают только на результат творчества человека.

По ее словам, свободное использование произведений допустимо лишь в ограниченных случаях — для цитирования, пародии или научных и учебных целей, и только в объеме, оправданном задачей. Развлекательные ролики и коммерческий контент, как правило, не подпадают под эти исключения и требуют лицензирования.