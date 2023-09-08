Rutube обязали выплатить вдове Окуджавы 400 тысяч рублей за нарушение прав

Юрист Валерия Рытвина, представляющая интересы истицы, рассказала, что на видеохостинге опубликовали две записи телепередачи «Три аккорда», в которой исполнили песню барда «Молитва». При этом разрешение на её использование вдова, владеющая исключительными правами, не давала.

В итоге Арцимович обратилась в суд, потребовав удалить видео, а также выплатить ей 3 218 400 рублей в качестве компенсации за нарушение авторских прав.

«Мосгорсуд частично удовлетворил иски, обязав ООО «Руформ» выплатить по каждому по 200 тысяч рублей. Остальные требования были удовлетворены в полном объёме», - отметила Рытвина.

Она добавила, что изменить культуру в оформлении авторских прав в России в настоящее время возможно только через суд.

Ранее суд обязал «Первый канал» выплатить певцу Юрию Лозе компенсацию в размере одного млн рублей. Причиной разбирательства стало шоу «Голос», в котором исполнили песню «Плот», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

