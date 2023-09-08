Rutube обязали выплатить вдове Окуджавы 400 тысяч рублей за нарушение прав
Мосгорсуд взыскал с учредителя Rutube - ООО «Руформ» - 400 тысяч рублей в пользу вдовы Булата Окуджавы Ольги Арцимович, сообщает ТАСС.
Юрист Валерия Рытвина, представляющая интересы истицы, рассказала, что на видеохостинге опубликовали две записи телепередачи «Три аккорда», в которой исполнили песню барда «Молитва». При этом разрешение на её использование вдова, владеющая исключительными правами, не давала.
В итоге Арцимович обратилась в суд, потребовав удалить видео, а также выплатить ей 3 218 400 рублей в качестве компенсации за нарушение авторских прав.
«Мосгорсуд частично удовлетворил иски, обязав ООО «Руформ» выплатить по каждому по 200 тысяч рублей. Остальные требования были удовлетворены в полном объёме», - отметила Рытвина.
Она добавила, что изменить культуру в оформлении авторских прав в России в настоящее время возможно только через суд.
Ранее суд обязал «Первый канал» выплатить певцу Юрию Лозе компенсацию в размере одного млн рублей. Причиной разбирательства стало шоу «Голос», в котором исполнили песню «Плот», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru