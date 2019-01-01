«Русский АвтоМотоКлуб» поможет гостям фестиваля «НАШЕСТВИЕ»

Например, если автомобиль не заводится и аккумулятор полностью разрядился, машина техпомощи приедет с оборудованием для безопасного запуска двигателя. При проколе или повреждении колес, автомеханик заменит колесо на штатное запасное или докаточное, или окажет мелкий ремонт на месте.

В случае, когда бензобак совсем опустел, РАМК привезет подходящий тип топлива. Если ключи оказались заперты в салоне или багажнике автомобиля, специалист РАМК произведет аварийное вскрытие быстро, профессионально и без повреждений.

Если же работы невозможно выполнить на месте, можно будет заказать оперативную эвакуацию при поломке или при ДТП, но за дополнительную плату.

В 2019 году «Главное приключение года» отмечает свое 20-летие, которое совпало с 10-летием РАМК. В связи с этим «Русский АвтоМотоКлуб» добавил опцию круглосуточной телефонной консультации автомехаников (незначительные неисправности можно исправить самостоятельно, следуя четким инструкциям) и дистанционной юридической помощи по оформлению Европротокола при ДТП.