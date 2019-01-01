«Русский АвтоМотоКлуб» поможет гостям фестиваля «НАШЕСТВИЕ»
На «НАШЕСТВИЕ» - на колесах: «Русский АвтоМотоКлуб» окажет помощь владельцам транспортных средств на фестивале.
«Главное приключение года» становится еще комфортнее. Всех автомобилистов и мотовладельцев, прибывших на «НАШЕСТВИЕ» 2019, в зонах парковок встретят яркие желтые машины «Русского АвтоМотоКлуба»! Федеральная служба помощи на дорогах, РАМК в полной боевой готовности и быстро придёт на помощь гостю фестиваля при возникновении у него проблем с личным транспортным средством.
На участке от Ленинградского шоссе до места проведения фестиваля, и непосредственно на всех парковочных пространствах круглосуточно, начиная с момента заезда гостей, с 18 по 21 июля будут дежурить автомеханики РАМК с полным набором оборудования для оказания самой разной техпомощи.
Например, если автомобиль не заводится и аккумулятор полностью разрядился, машина техпомощи приедет с оборудованием для безопасного запуска двигателя. При проколе или повреждении колес, автомеханик заменит колесо на штатное запасное или докаточное, или окажет мелкий ремонт на месте.
В случае, когда бензобак совсем опустел, РАМК привезет подходящий тип топлива. Если ключи оказались заперты в салоне или багажнике автомобиля, специалист РАМК произведет аварийное вскрытие быстро, профессионально и без повреждений.
Если же работы невозможно выполнить на месте, можно будет заказать оперативную эвакуацию при поломке или при ДТП, но за дополнительную плату.
В 2019 году «Главное приключение года» отмечает свое 20-летие, которое совпало с 10-летием РАМК. В связи с этим «Русский АвтоМотоКлуб» добавил опцию круглосуточной телефонной консультации автомехаников (незначительные неисправности можно исправить самостоятельно, следуя четким инструкциям) и дистанционной юридической помощи по оформлению Европротокола при ДТП.
Для получения юридической консультации или помощи автомехаников РАМК посетителям фестиваля нужно просто позвонить по единому бесплатному номеру: 8-800-250-72-62.
Напомним, с 2017 года билеты на фестиваль стали именными, и приобрести их можно только на сайте www.nashestvie.ru.
Русский АвтоМотоКлуб (РАМК) основан в 2009 году и является дочерней компанией ARC Europe SA, европейского лидера по оказанию услуг помощи на дорогах, которая в свою очередь является дочерней компанией ADAC. РАМК -крупнейшая российская ассистанс-компания, основной деятельностью которой является круглосуточное оказание экстренной помощи автомобилистам и мотоциклистам на всей территории России, всей Европы, Украине, Беларуси и Казахстане, а также оптимизация расходов автопроизводителей и дилерских центров.
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