«20 лет за 20 дней»: Участники «НАШЕСТВИЯ» вспомнят интересные факты о фестивале
На НАШЕм Радио стартовал масштабный ностальгический радиомарафон «20 лет за 20 дней». За месяц до фестиваля НАШИ слушатели не только обновят свои знания о крупнейшем всероссийском музыкальном опен-эйре «НАШЕСТВИЕ», но и услышат интересные факты и забавные случаи из первых уст непосредственно от самих участников фестиваля. В свою очередь на официальном сайте www.nashe.ru можно будет посмотреть видео хронику выступлений артистов на «НАШЕСТВИИ» разных лет.
Завесу тайн приоткроют и ведущие НАШЕго Радио, которые будут рассказывать о самых ярких воспоминаниях - с каким исполнителем или фактом ассоциировалось каждое «НАШЕСТВИЕ», которое празднует в 2019 году свое 20-летие.
Каждый день в эфире НАШЕго обратный отсчет акции «20 лет за 20 дней» будет посвящен истории одного фестивального года. Беспрецедентная акция завершится 17 июля, за день до официального заезда на «Главное приключение года».
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