Рукописные тексты Sex Pistols продадут на аукционе

Среди заметок можно увидеть тексты песен «Submission» и панк-группы «Holidays In The Sun». Они были написаны в 1977 году.

На сегодняшний день цена рукописей составляет 30,8 тысячи долларов. Эксперты полагают, что цена может вырасти до 80 тысяч долларов. Торги закончатся 21 ноября.

Ранее на аукционе реализовали рисунок лидера культовой группы «Кино» Виктора Цоя, напоминает «Свободная пресса». За рисунок легенды русского рока удалось выручить рекордные 76,9 тысячи евро (более восьми миллионов рублей).

