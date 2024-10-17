Картину Эда Рушея выставят на аукцион за $50 млн

Картину Эда Рушея «Standard Station, Ten-Cent Western Being Torn in Half» реализуют на аукционе Christie’s.

В Гонконге картину Ван Гога продали на аукционе за $27,6 млн

Оценочная стоимость лота составляет в 50 миллионов долларов.

Торги состоятся 19 ноября. Данное полотно станет одним из самых ценных лотов вечерней распродажи ХХ века.

Ранее стало известно, что Sotheby's впервые выставит на продажу написанную роботом-гуманоидом картину под названием «Бог искусственного интеллекта», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Аукционный дом Christie’s
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