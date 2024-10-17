Картину Эда Рушея выставят на аукцион за $50 млн
17 октября 202419:50
Картину Эда Рушея «Standard Station, Ten-Cent Western Being Torn in Half» реализуют на аукционе Christie’s.
Оценочная стоимость лота составляет в 50 миллионов долларов.
Торги состоятся 19 ноября. Данное полотно станет одним из самых ценных лотов вечерней распродажи ХХ века.
Ранее стало известно, что Sotheby's впервые выставит на продажу написанную роботом-гуманоидом картину под названием «Бог искусственного интеллекта», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru