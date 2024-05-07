РR-директор Сукачева опровергла слухи об отмене его концертов в регионах

РR-директор рок-музыканта Гарика Сукачева Анастасия Рогожникова в разговоре с НСН опровергла информацию об отмене его концертов в регионах России после срыва тура.

Ранее Telegram-канал «Mash» со ссылкой на собственный источник сообщил, что Гарик Сукачев якобы отказался выступать в регионах после срыва тура и обвинений в мошенничестве. Канал отмечал, что артист сконцентрировался на своем спектакле в театре «Современник» и выступать теперь будет только на корпоративах. Подчеркивалось, что музыкант не планирует гастролей в ближайшее время.