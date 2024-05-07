РR-директор Сукачева опровергла слухи об отмене его концертов в регионах
В расписании уже стоят концерты в Москве на 12 июля и в Светлогорске 2 августа, планируются концерты и в других городах, отметила в эфире НСН Анастасия Рогожникова.
РR-директор рок-музыканта Гарика Сукачева Анастасия Рогожникова в разговоре с НСН опровергла информацию об отмене его концертов в регионах России после срыва тура.
Ранее Telegram-канал «Mash» со ссылкой на собственный источник сообщил, что Гарик Сукачев якобы отказался выступать в регионах после срыва тура и обвинений в мошенничестве. Канал отмечал, что артист сконцентрировался на своем спектакле в театре «Современник» и выступать теперь будет только на корпоративах. Подчеркивалось, что музыкант не планирует гастролей в ближайшее время.
«В расписании уже стоят концерты в Москве 12 июля (площадка Summer Stage) и 2 августа в Светлогорске. Планируются концерты и в других городах. Очень жаль, что недобросовестные журналисты некоторых Telegram-каналов предпочитают публиковать собственные домыслы», - сказала Рогожникова.
Она также отметила, что вопросами возврата билетов за прошлые отмененные концерты занимаются компании-организаторы.
«Что касается возврата билетов на отмененные концерты (организаторы не выполнили сразу ряд условий), то этим как раз и занимаются сами компании-организаторы», - добавила собеседница НСН.
В середине апреля гости концертов Сукачева обвинили музыканта в мошенничестве, так как концерты в ряде регионов отменили, а деньги за билеты организаторы не спешили возвращать. Сукачев должен был выступить в Башкортостане, Татарстане, Удмуртии, Челябинской, Ульяновской и Самарской областях с 12 апреля по 26 мая. «Mash» сообщал, что ответственной за отмену является организация «Бэст ивентс Раша». В 2023 году организаторы делали концерты для группы Сукачева, однако в этот раз не выполнили условия.
Отмечалось, что представители фирмы не забронировали перелет для команды Сукачева, не прислали список аппаратуры, а также не арендовали номера в отелях. В связи с этим Сукачев был вынужден отменить концерты. Сообщалось также, что коллектив не исключал возможность подать иск на директора организации, передает «Радиоточка НСН».
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