Розенбаум попросил журналистов перестать распространять «чепуху» о его здоровье
Александр Розенбаум рассказал, что после операции у него «все нормально». По его словам, операция прошла успешно и сейчас «все в порядке», в том числе и с голосом.
«У меня - все нормально. Перенес операцию, спасибо всем, все хорошо. Когда надо будет меня, не дай Бог, жалеть, я сам об этом скажу кому-нибудь из своих близких», - сказал музыкант в интервью KP.ru.
Розенбаум попросил журналистов заняться более важными делами, чем «заниматься здоровьем известных людей». Он также подчеркнул, что ему «очень стыдно» за некоторых «людей в медицинских кругах», которые разглашают журналистам «чепуху», которую по закону не должны сообщать.
Ранее СМИ сообщили, что Александр Розенбаум перенес в Московском научно-исследовательском институте им. Герцена операцию по удалению злокачественной опухоли.
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