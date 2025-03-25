Розенбаум подал заявку на регистрацию «Гоп-стоп» товарным знаком для алкоголя
Народный артист РФ Александр Розенбаум намерен зарегистрировать строки из своих песен в качестве товарных знаков. Об этом сообщает «РБК Вино».
В частности, речь идёт о таких вероятных брендах, как «Ау», «Налетела грусть», «Любить — так любить», «Летать — так летать», «Заходите к нам на огонёк», «Гоп-стоп, мы подошли из-за угла» и других.
В заявках фигурируют 13 классов Международной классификации товаров и услуг, в том числе пиво, крепкий алкоголь, зажигалки, сигары и курительные трубки.
Представитель 73-летнего певца рассказал агентству, что регистрация знаков не связана с выпуском какой-либо продукции. Это связано исключительно с их защитой.
Ранее лидер группы «Ночные Снайперы» Диана Арбенина получила одобрение Роспатента на регистрацию товарного знака с названием «Найди свою гавань и всё будет хорошо», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru