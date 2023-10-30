Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак «Выпьем за любовь»
Народный артист РФ Игорь Николаев превратил название своего хита «Выпьем за любовь» в товарный знак. Соответствующая информация появилась в базе данных Роспатента.
Исключительное право на товарный знак зарегистрировано 18 октября 2023 года, срок действия - до 4 апреля 2033 года.
Благодаря регистрации певец и композитор сможет выпускать под названием «Выпьем за любовь» продукты питания, полуфабрикаты, сладости и фаст-фуд, а также напитки, в том числе пиво, вина, ликеры, медовуху.
Ранее хореограф и продюсер Мигель (Сергей Шестеперов) решил судиться за товарный знак с пятигорской меховой фабрикой MIGEL, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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