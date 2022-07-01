В ДТП под Воронежем погибли три человека
1 июля 202220:34
В Воронежской области произошло ДТП, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что среди погибших есть ребенок.
Столкнулись легковой автомобиль и «Камаз», который перевозили на грузовом эвакуаторе. Инцидент произошел в Бобровском районе на 603-м км автодороги М-4 «Дон».
По предварительным данным, столкновение произошло из-за того, что легковой автомобиль не выдержал безопасную дистанцию. Обстоятельства аварии выясняются.
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1 июля 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru