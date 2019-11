Россияне на Хэллоуин определились с музыкой для собственных похорон

Граждане России перечислили музыкальные произведения, под которые хотели бы проделать свой последний путь на Земле. Опрос с элементами юмора накануне Хэллоуина провел сервис «Яндекс.Музыка». Как сообщает РЕН ТВ, большинство респондентов захотели услышать на своих похоронах композицию Highway To Hell (Путь в ад) австралийской команды AC/DC или The Show Must Go On (шоу должно продолжаться) группы Queen.

Что касается музыкального сопровождения в целом, то 66% опрошенных заявили, что были бы не прочь попрощаться с этим миром с песней, тишину предпочли только 4%. Каждый третий указал, что вообще не думал о вариантах.