Зрители выберут российского участника «Евровидения-2021» 8 марта
Исполнителя, который представит Россию на конкурсе «Евровидение» в мае 2021 года в Роттердаме, а также песню, которую он будет исполнять, выберут телезрители. Национальное зрительское голосование пройдет в рамках праздничного шоу, которое покажут 8 марта в прямом эфире Первого канала.
«Евровидение- 2021» состоится 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. В 2020 Россию должна была представлять группа Little Big с песней «Uno», клип на которую стал самым популярным видео на канале «Евровидения» в YouTube за всю историю.
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