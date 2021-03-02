Зрители выберут российского участника «Евровидения-2021» 8 марта

Исполнителя, который представит Россию на конкурсе «Евровидение» в мае 2021 года в Роттердаме, а также песню, которую он будет исполнять, выберут телезрители. Национальное зрительское голосование пройдет в рамках праздничного шоу, которое покажут 8 марта в прямом эфире Первого канала.

«Евровидение- 2021» состоится 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. В 2020 Россию должна была представлять группа Little Big с песней «Uno», клип на которую стал самым популярным видео на канале «Евровидения» в YouTube за всю историю.

