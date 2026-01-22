Российские студенты назвали артистов, у которых хотели бы учиться

Большинство респондентов (77%) получают первое высшее образование. При этом немало студентов пришли в музыку из других областей: лидируют гуманитарные и социальные науки (27%), искусство и культура (20%), информатика (20%) и естествознание (13%). Главной причиной выбора стали самореализация и возможность заниматься любимым делом (43%); 17% надеются войти в историю и стать всемирно известными, а 20% ценят шанс избежать рутины.



В профессиональном плане студенты чаще всего связывают карьеру с поп‑музыкой (12%), инди (11%) и электроникой (10%). Шансон оказался наименее востребованным жанром. Большинство (56%) хотят развиваться в отечественной музыкальной индустрии; 23 % мечтают стать профессиональными артистами, 20% — продюсерами или саунд‑продюсерами, 14% — сонграйтерами.



Среди потенциальных наставников студенты назвали как российских, так и зарубежных артистов. В русскоязычном сегменте лидирует Антон Беляев (15%), за ним следует Владимир Золотухин (ZOLOTO, 12%). Третье место разделили Лолита и рэпер SQWOZ BAB (по 9%). Четвёртую строчку заняли DJ SMASH и Сергей Лазарев (по 6,4%), а пятую — Big Baby Tape (6%). Среди зарубежных кумиров первую строчку заняла Adele (8,8%), второе место — Том Йорк (Radiohead, 8,5%), третье — The Weeknd (8%). Четвёртое место разделили Sting и Billie Eilish (7,7 %), а замыкает топ‑5 Lana Del Rey (7%).

Ранее стало известно, что большинство российских молодых артистов выбрало бы себе в наставники Басту, Диану Арбенину и Антона Беляева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

