Альбом мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» появился на стриминговых платформах

Музыкальный альбом мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» с песнями группы «Секрет» с 9 августа стал доступен на всех стриминговых сервисах. Релиз представили «Бродвей Москва», «Яндекс Афиша» и МТС Live.

В альбом вошли 20 песен из постановки Театра МДМ, записанные в современном звучании в аранжировках музыкального руководителя мюзикла, обладателя премии «Золотая Маска» Евгения Загота. Вокальные партии исполнили артисты постановки.

Новые аранжировки хитов «Секрета» были с энтузиазмом приняты не только зрителями, но и авторами композиций, участниками легендарного коллектива Максимом Леонидовым, Николаем Фоменко, Алексеем Мурашовым и Андреем Заблудовским.

Как отметил директор по контенту и развитию бизнеса «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили, постановка «Ничего не бойся, я с тобой» стала хитом среди офлайн-мероприятий Москвы и держится в первой десятке событий сервиса уже 265 дней.

«Мы знаем, что после его посещения зрители все чаще возвращаются к альбомам группы "Секрет" на Яндекс Музыке. Появление музыкального альбома в аранжировках Евгения Загота на стриминговых платформах — это еще одна возможность ... оставаться со спектаклем как можно дольше», — подчеркнул Мазавришвили.

