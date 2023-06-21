Российская рэперша Alizade взорвала турецкие чарты

Российская певица Alizade (настоящее имя Ася Ализаде), переехавшая в Турцию летом прошлого года, стала самой популярной рэп-исполнительницей в этой стране, пишет Forbes.

По данным издания, 22-летняя певица родилась в Азербайджане, однако в 11 лет переехала в Москву, где получила профессиональная образование, а в 2018 году начала музыкальную карьеру, как бэк-вокалистка рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин).

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Первым заметным релизом Ализаде стал трек Gucci, записанный вместе с Ракитиным в 2019 году. Переехав в Турцию, она стала писать треки на турецком языке и обошла по популярности всех местных рэп-исполнительниц.

Ее клипы «Anormal» и «24/7» собрали более 11 млн просмотров на YouTube. При этом в совместном треке со звездой турецкого рэпа Bege «24/7» Alizade поет на русском и турецком языках.

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ФОТО: соцсети Alizade
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