Российская рэперша Alizade взорвала турецкие чарты

Российская певица Alizade (настоящее имя Ася Ализаде), переехавшая в Турцию летом прошлого года, стала самой популярной рэп-исполнительницей в этой стране, пишет Forbes.

По данным издания, 22-летняя певица родилась в Азербайджане, однако в 11 лет переехала в Москву, где получила профессиональная образование, а в 2018 году начала музыкальную карьеру, как бэк-вокалистка рэпера Big Baby Tape (Егор Ракитин).